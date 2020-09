Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii care fug de teama conflictelor ar trebui sa ramana cat mai aproape posibil de tarile de origine, a sustinut vineri presedintele polonez Andrzej Duda, care a criticat noul pact privind migratia si azilul, prezentat recent de Comisia Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Spre…

- Trei lideri din grupul de la Visegrad si-au exprimat joi reticenta fata de propunerea de reforma a sistemului de azil prezentata miercuri de Comisia Europeana, premierul ungar Viktor Orban afirmand ca propunerea nu constituie ''un progres major'', transmit AFP si Reuters. ''Abordarea…

- Comisia Europeana a propus miercuri o reforma a sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti, care nu prevede cote obligatorii de refugiati, dar introduce in schimb un mecanism de 'solidaritate obligatorie' intre statele membre ale UE care va fi activat atunci cand una dintre acestea se…

- Comisia Europeana a propus miercuri o reforma a sistemului de azil al Uniunii Europene pentru migranti, care inlocuiește cotele obligatorii de refugiati cu un mecanism de „solidaritate obligatorie” intre statele membre UE. Acest mecanism va fi activat atunci cand una dintre țarile membre se afla sub…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Italia vrea ca planul de relansare economica in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana (CE) impotriva crizei covid-19 sa fie adoptat fara schimbari mari si, daca este posibil, inca de la summitul sefilor de stat si de guverne ai Celor 27 de vineri si sambata, a anuntat ministrul…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a obtinut majoritatea voturilor in primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica, potrivit unui exit poll, creand conditiile pentru un vot strans in turul al doilea, care ar putea configura relatiile Poloniei cu Uniunea Europeana in anii urmatori, transmite Reuters.