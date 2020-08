Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat joi numirea unui nou ministru al afacerilor externe, Zbigniew Rau, care il inlocuieste pe Jacek Czaputowicz la cateva ore dupa demisia acestuia, informeaza dpa preluat de agerpres. Premierul Morawiecki a precizat ca a discutat despre aceasta numire atat…

- Ministrii de externe din Letonia, Estonia, Finlanda si Polonia au sustinut marti convocarea unei reuniuni de urgenta cu sefii diplomatiilor statelor UE pentru a analiza criza politica din Belarus, Polonia oferindu-se de asemenea sa medieze intre puterea si opozitia din Belarus in urma alegerilor…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca va vizita Polonia si alte trei tari europene saptamana viitoare, in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa repozitioneze trupe retrase din Germania, informeaza AFP. In cadrul acestui turneu european care va incepe…

- Presedintele in exercitiu Andrzej Duda ar urma sa castige la limita alegerile prezidentiale din Polonia cu 51- din voturi, potrivit ultimului sondaj Ipsos publicat duminica noapte, cu o marja de eroare de un punct procentual. Rivalul lui Duda, Rafal Trzaskowski, primarul liberal al Varsoviei, si-a asigurat…

- Polonezii voteaza astazi in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa doua saptamani de la primul tur castigat de seful de stat in exercitiu Andrzej Duda, dar fara majoritate absoluta. Ultimele sondaje de opinie il credit-au cu un usor avans pe primarul Varsoviei, Rafal Trzaskowski.