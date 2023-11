Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez a anuntat luni ca ii va da instructiuni prim-ministrului in functie sa formeze un nou guvern dupa alegerile din octombrie, in care conservatorii la putere au obtinut primul loc fara a obtine insa o majoritate parlamentara.

- Președintele polonez Andrzej Duda i-a incredințat premierului in exercițiu Mateusz Morawiecki sa formeze un nou guvern dupa alegerile parlamentare din 15 octombrie. Potrivit președintelui polonez, el a decis sa-i incredințeze formarea guvernului in primul rand tocmai lui Morawiecki, in calitate de reprezentant…

- Presedintele polonez a anuntat luni ca ii va da instructiuni prim-ministrului in functie sa formeze un nou guvern dupa alegerile din octombrie, in care conservatorii la putere au obtinut primul loc fara a obtine insa o majoritate parlamentara, informeaza AFP.

- Presedintele polonez Andrzej Duda i-a oferit aliatului sau, premierul conservator Mateusz Morawiecki, sansa de a forma un nou guvern, la trei saptamani dupa ce in urma alegerilor generale nu s-a conturat o majoritate clara pentru vreo formatiune politica.Analistii sunt de parere ca este putin probabil…

- Presedintele polonez Andrzej Duda i-a oferit aliatului sau, premierul conservator Mateusz Morawiecki, sansa de a forma un nou guvern, la trei saptamani dupa ce in urma alegerilor generale nu s-a conturat o majoritate clara pentru vreo formatiune politica.Analistii sunt de parere ca este putin probabil…

- Guvernul polonez a precizat joi ca intentioneaza sa livreze arme Ucrainei in conformitate cu angajamentele sale, dupa confuzia initiala provocata de declaratiile facute de premierul Mateusz Morawiecki miercuri seara, la postul privat de televiziune Polsat News, transmite DPA.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului sa arunce la coșul de gunoi masurile de austeritate, pentru ca sunt o prostie. ”In așa zisul proiect neasumat, Guvernul a declarat, recent, razboi culturii, propunand ca, in viitor, autoritațile locale sa poata cheltui pana la 7,5% din veniturile…

- Ucraina are nevoie de mai multa asistența internaționala, deoarece, cel mai probabil, nu are suficiente arme pentru a schimba balanța razboiului, a declarat președintele polonez Andrzej Duda intr-un interviu pentru Washington Post.