Stiri pe aceeasi tema

- Depașirea pragului indatorarii de 50% din PIB (peste 700 de miliarde de lei) reprezinta cea mai buna dovada a faptului ca Guvernul a scapat hațurile din mana cand vine vorba de execuția bugetara și ca nu este capabil sa reechilibreze lucrurile din perspectiva fiscal-bugetara. Necesarul de finanțare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca Romania nu va impune o ordonanța a austeritații, ci una a chibzuinței, in care banii caștigați la bugetul de stat din investiții vor fi direcționați tot catre investiții și nu pentru achiziționarea de mașini noi sau alte bunuri pentru angajații de la stat sau…

- RESITA – Scopul declarat al campaniei lansate de PMP il reprezinta anularea votului nelegal al Austriei! Inspirandu-se din izvorul nesecat al intelepciunii populare potrivit careia „cine se scoala de dimineata, departe ajunge“, Partidul Miscarea Populara si-a inceput pregatirile pentru salba alegerilor…

- Ministerul Finanțelor a creionat greșit bugetul pentru anul 2023, lucru sesizat și de Consiliul Fiscal. Instituția condusa de Adrian Caciu trebuie sa stabileasca noi venituri pentru ministerele din Guvern. Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a propus in timpul ședinței de coa ...

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca a fost depusa la Parlament o cerere de revocare a intregii conduceri a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dupa retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins, considerand ca este vorba despre „o noua teapa pe piata de asigurari”…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca a fost depusa la Parlament o cerere de revocare a intregii conduceri a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dupa retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins, considerand ca este vorba despre „o noua teapa pe piata de asigurari”…

- Senatorul PNL Florin Citu i-a reprosat ministrului de Finante Adrian Caciu ca, desi stia ca dobanzile sunt mari, la rectificarea bugetara, s-a imprumutat si a crescu deficitul bugetar pe cash cu 3 miliarde, apoi alte 3 miliarde, in total 6 miliarde fata de situatia initiala. Liberalul i-a mai transmis…

- „Am sa am o interventie structurata in doua parti, una despre tema de astazi – taxa de solidaritate. Pentru colegii social-democrati, orice taxa platim astazi este taxa de solidaritate pentru ca sustinem un aparat bugetar neperformant, sustinem pierderi in sectorul bugetar de ani de zile, sustinem companii…