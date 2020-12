Fondul de redresare (Mecanismul de redresare si rezilienta) in valoare de 750 de miliarde euro, propus de Uniunea Europeana, va fi lansat chiar daca Polonia si Ungaria isi mentin veto-ul, a dat asigurari presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a relatat duminica thenews.pl. ''Noi nu putem face un pas in spate'', a declarat presedintele PE pentru postul de televiziune italian Sky Tg24. Sassoli a spus ca acordul asupra fondului de relansare, care este menit sa furnizeze sprijin economiilor tarilor membre, afectate de pandemia de COVID-19, va fi mentinut in pofida opozitiei…