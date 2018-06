Stiri pe aceeasi tema

- Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei de fotbal Manchester United, operat sambata in urma unei hemoragii cerebrale, a iesit de la terapie intensiva, a anuntat clubul englez, citat de AFP.

- Cristian Topescu se lupta cu afectiuni neurologice grave, lucru ce i-a determinat pe medicii sa il interneze de urgenta. Cristian Topescu, internat la TERAPIE INTENSIVA. Anunt de ULTIMA ORA al MEDICILOR "Cristian Topescu este la terapie intensiva! La inceput, starea lui a fost una extrem…

- Cristian Topescu, internat de urgenta la SPITAL. Comentatorul sportiv a fost dus cu ambulanta la ELIAS Cristian Topescu, 81 de ani, a fost transportat de urgenta la Spitalul Elias din cauza unor probleme de sanatate. Comentatorul sportiv este in preuent internat la terapie intensiva. Cristian Topescu…

- Regizorul a ajuns la spital din cauza unor complicații la plamani, scrie antena3.ro. In aceasta iarna a avut o raceala destul de drastica. Citeste si RETROSPECTIVA. Personalitati romane care ne-au parasit in anul 2017 Medicii incearca sa-l trateze și-i imbunatațeasca starea de sanatate.

- Baiatul avea plaga la nivelul mainii drepte, precum si multiple rani pe tot corpul. Lovitura a fost destul de puternica, acesta fiind aruncat cativa metri. „Baiatul de 17 ani, dintr-un sat din judet, este policontuzionat prin lovitura cu copita, a ramas internat pentru a primi tratament de specialitate",…

- Fostul presedinte american George H.W. Bush se afla la terapie intensiva la o zi dupa inmormantarea sotiei sale, Barbara Bush, scrie CNN. Bush, in varsta de 93 de ani, a fost internat la Spitalul Metodist Houston duminica dimineata, fiind victima unei infectii care a ajuns in sange, conform purtatorului…

- O femeie in varsta de 67 de ani, din capitala, solicitand ajutorul medicilor, a fost gasita la podea dupa ce aceștia nu au putut intra in apartament. Pentru deblocarea ușii au fost alertați salvatorii. La moment viața acesteia nu este in pericol.

- Prof. dr. Maria Stamatin, Clinica de Neonatologie, Maternitatea Cuza Voda Iasi: „La Maternitatea Cuza Voda Iasi functioneaza un compartiment de urmarire a nou-nascutului cu risc, adica a nou-nascutului care a necesitat terapie intensiva. Poate fi vorba de un prematur dar si de un nou-nascut la termen…