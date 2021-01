Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele muntenegrean Milo Djukanovic a aprobat luni un amendament la legea privind comunitatile religioase, la trei saptamani dupa ce s-a opus prin veto acestui amendament, relateaza dpa potrivut agerpres. Amendamentul nu mai include o dispozitie controversata, sustinuta de Djukanovic, care…

- Președintele PSRM, Igor Dodon, susține ca sint trei scenarii care pot evolua in criza politica din țara. Primul - președintele țarii in continuare incalca Constituția și nu inainteaza niciun candidat la funcția de premier; al doilea - șeful statului inainteaza un candidat care va fi votat de Parlament…

- Virgil Guran, ales lider al senatorilor PNL, fost consilier al lui Ludovic Orban in mandatul de premier, a anunțat, in premiera, ca miniștrii din echipa lui Florin Cițu vor fi desemnați de... Klaus Iohannis. ”Președintele va stabili ce miniștri sunt nominalizați și ce miniștri vor fi trimiși…

- Președintele in exercițiu, Igor Dodon, a promulgat legea, votata saptamana trecuta de Parlament, care prevede trecerea Serviciului de Informații și Securitate in subordinea Legislativului.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca intentioneaza sa emita un act normativ prin care prevederea din Codul administrativ referitoare la acordarea pensiilor speciale primarilor, vicepresedintilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii…

- Comitetul Central al Partidului Comunistilor din Republica Moldova, condus de ex-presedintele Vladimir Voronin, considera ca Maia Sandu a fost ales in mod neconstitutional in functia de sef de stat, deoarece Constitutia ar fi fost modificata ilegal, in 2016, de catre judecatorii Curtii, care au decis…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, contrazice discursul liderilor PSD, cei care au solicitat depolitizarea numirii șefilor de spitale. El publica un amendament al PSD, din data de 17 mai, prin intermediul caruia social-democrații solicitau ca autoritațile locale sa aiba puterea de a numi sau…