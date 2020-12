Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a avut sambata o conversatie telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, si a comunicat ulterior ca ambii s-au angajat sa colaboreze in beneficiul acestor tari vecine, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: Numele miniștrilor…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a avut sambata o conversatie telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, si a comunicat ulterior ca ambii s-au angajat sa colaboreze in beneficiul acestor tari vecine, informeaza Reuters. "Ne-am reafirmat angajamentul de a lucra impreuna pentru…

- Australia nu a inregistrat nicio noua infecție zilnica cu coronavirus duminica, pentru prima data dupa aproape cinci luni, scrie Reuters, deschizand astfel calea catre relaxare, scrie Mediafax.Statul Victoria, un punct fierbinte al coronavirusului, cu mai mult de 90% din cele 907 decese asociate…

- Președintele Klaus Iohannis va avea miercuri o ședința de lucru, de la ora 15:00, pe tema fondurilor europene. La ședința participa premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri din cabinet. Dupa ședința, la ora 18:00, președintele va susține conferința saptamanala de presa.

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa, miercuri, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Acesta și-a inceput conferința de presa vorbind despre alegerile parlamentare. Principalele declarații (in actualizare): Maine va fi ultima zi in care se pot depune candidaturile la parlamentare.…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Declarațiile prefectului Nicolae Albu, dupa ce județul Alba a ajuns la 13 localitați aflate in scenariul roșu Miercuri, 14 octombrie, la ora 17:30, are loc o conferința de presa, la sediu Prefecturii, in cadrul careia, Prefectul de Alba, Nicolae Albu, va face declarații dupa…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a criticat marti cu nervozitate apelurile Uniunii Europene ca Turcia sa-si retraga trupele din nord-estul Siriei, el acuzand blocul comunitar ca practica standarde duble si incearca sa dea lectii Ankarei despre drepturile omului si dreptul international,…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Conferința de presa Alianța USR-PLUS Alba Iulia. Participa Gabriel Pleșa, noul primar ales al municipiului O conferința de presa organizata de Alianța USR-PLUS Alba Iulia se desfașoara joi, 1 octombrie 2020, la sediul USR Alba, locație aflata in apropierea Pieței Agroalimentare…