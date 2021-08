Stiri pe aceeasi tema

- O parte a puternicelor grupari pro-Iran din Irak, care reclama plecarea militarilor straini din tara, au salutat marti anuntul Washingtonul despre sfarsitul 'misiunii de lupta' americane din Irak, transmite AFP. 'Consideram ca este vorba despre o etapa pozitiva catre suveranitatea…

- Presedintele SUA a solicitat, luni, regimului cubanez ”sa asculte poporul si apelul sau vibrant la libertate”, la o zi dupa manifestatiile istorice de pe insula, potrivit AFP. ”Statele Unite cer regimului cubanez sa-si asculte poporul si sa raspunda nevoilor lui in acest moment crucial”, a afirmat Joe…

- Daca va fi pus in pracica pe scara larga, acest impozit va pune capat practicii marilor corporatii de a cauta jurisdictii cu impozite mici, cum sunt Irlanda si Insulele Virgine Britanice, in care sa isi inregistreze sediile centrale, chiar daca clientii si directorii lor se afla in alta parte. ”De zeci…

- Administrația Biden pregatește noi sancțiuni impotriva Rusiei pentru otravirea și trimirea dupa gratii a opozantului Alexei Navalnii, a anunțat duminica consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, citat de CNN . „Pregatim o alta serie de sanctiuni care sa se aplice in aceasta…

- Presedintele SUA Joe Biden crede ca a obtinut puncte in dorinta sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente comparativ cu politica Chinei și si-a exprimat intentia de a se intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping in urmatoarele luni. Anunțul facut de Casa Alba vine la doar doua zile de la summitul…

- Presedintele american Joe Biden l-a indemnat pe premierul britanic Boris Johnson sa se asigure ca procesul de pace din Irlanda de Nord este protejat pe fondul disputei cu Bruxellesul privind acordurile comerciale post-Brexit, a dezvaluit Casa Alba, informeaza luni DPA. Consilierul american…

- Inainte de a se intalni cu liderul de la Kremlin, la Geneva, pe 16 iunie, președintele SUA promite sa consolideze „alianțele democratice” cu europenii. Statele Unite iși reafirma sprijinul pentru Europa. Inainte de primul sau summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, președintele american Joe Biden promis…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…