Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, a sustinut joi ca grupul de presupusi mercenari rusi arestati saptamana trecuta de fortele de securitate din tara sa a incalcat legea, transmite agentia Belta, preluata de Reuters. Autoritatile din Belarus i-au acuzat pe suspecti de conspiratie in vederea…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a acuzat, marti, ca Moscova planuiește in secret organizarea unei revoluții in Minsk, potrivit agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Scrutinul prezidential este programat duminica in Belarus, iar Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994…

- O disputa intre Moscova si Minsk in legatura cu detentia a peste 30 de barbati pe care Belarus ii acuza ca sunt mercenari rusi s-a adancit sambata, in timp ce cele doua parti s-au contrazis reciproc asupra planurilor de deplasare ale grupului, noteaza Reuters, potrivit AGERPRES.Dezacordul…

- Rusia dezminte ca ar incerca sa destabilizeze Belarus, dupa arestarea in aceasta tara a 33 de barbați suspectati ca ar fi mercenari ruși , trimiși sa destabilizeze țara inaintea alegerilor prezidentiale din 9 august, scrie Agerpres , care preia AFP.

- Belarus si Ucraina au convenit sa-si intareasca verificarile la granita si sa-si extinda cooperarea frontaliera, dupa ce in apropiere de Minsk au fost arestati miercuri peste 30 de presupusi mercenari rusi, inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, a anuntat Ministerul de Externe belarus, citat…

- Belarus si Ucraina au convenit sa-si intareasca verificarile la granita si sa-si extinda cooperarea frontaliera, dupa ce in apropiere de Minsk au fost arestati miercuri peste 30 de presupusi mercenari rusi, inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, a anuntat Ministerul de Externe belarus, citat…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca retinerea celor 32 de mercenari, cetateni ai Rusiei, este o situatie exceptionala si l-a insarcinat pe directorul KGB, Valeri Vakulcik, sa faca interpelari catre organele de stat din Rusia pentru a clarifica „ce se intampla”.

- Belarus a anunțat ca a reținut 32 de mercenari angajați ai companiei private rusești Wagner, in apropiere de Minsk, marți noapte. O a 33-a persoana a fost reținuta in sudul țarii, scrie agenția de presa BelTA din Belarus. Autoritațile din Belarus au dezvaluit pentru agenția de presa ca luptatorii au…