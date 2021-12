„Felicitari Olaf Scholz pentru alegerea in functia de cancelar federal. Astept cu nerabdate viitoarea noastra colaborare in Consiliul European si cea la nivel bilateral”, a scris Klaus Iohannis, miercuri pe Twitter.Socialistul Olaf Scholz a fost votat miercuri ca noul cancelar al Germaniei de catre parlamentari, marcand sfarșitul celor 16 ani de putere ai Angelei Merkel. Germania are un nou cancelar. Olaf Scholz a primit votul de incredere al parlamentarilor. Oficial, era Merkel s-a incheiat!