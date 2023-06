Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat sambata, 3 iunie, la Dusseldorf, cu ocazia primirii Premiului Civic German, ca Romania indeplineste criteriile pentru integrarea in Schengen și ca spera intr-o decizie favorabila in acest an, a relatat Agerpres.„Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in acest moment Romania nu indeplineste, deocamdata, criteriile privind aderarea la zona euro, subliniind ca nu este realist ca tara noastra sa fixeze un termen pentru aceasta.

- Romania indeplinește toate criteriile pentru a putea fi acceptata in spațiul Schengen. Comisia Europeana a recunoscut acest lucru, dupa ce a refuzat aderarea țarii noastre. Din acest motiv, urmeaza sa se ia o decizie in perioada urmatoare.