Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marți, de omologul sau brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, in prima zi a turneului sau in America de Sud, cei doi urmand sa discute despre schimburile comerciale intre cele doua țari și despre intarirea relațiilor bilaterale, informeaza Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis zboara din nou cu un avion privat de lux, de data aceasta in America Latina. Șeful statului va face un turneu in Brazilia, Chile și Argentina cu aceeași aeronava Boeing cu care a calatorit in Japonia și Singapore, potrivit datelor publicate de Boarding Pass. Avionul are 19…

- Președintele Romaniei a plecat luni, 17 aprilie, in turneul prezidențial din America de sud, urmand ca in perioada 18-21 aprilie sa efectueze vizite de stat in Brazilia, Chile și Argentina. Potrivit Boarding Pass, șeful statului a plecat cu același avion inchiriat pentru vizita in Japonia.

- Președintele Iohannis, cu avionul de lux in America de Sud. Realimenteaza in Insulele Canare. Cheltuielile, la secret Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, zboara in Brazilia, Argentina și Chile tot cu un avion de lux inchiriat de la compania aeriana luxemburgheza Global Jet. Avionul este același cu…

- Presedintele Klaus Iohannis merge in vizitele oficiale in America de Sud cu acelasi avion cu care a fost in Japonia, inchiriat de la compania luxemburgheza Global Jet, relateaza Boarding Pass, site specializat in stiri din domeniul aviatic, precizand ca decolarea de pe aeroportul "Mihail Kogalniceanu"…

- Presedintii a 11 state din America Latina, printre care principalele economii din regiune - Brazilia, Mexic, Argentina, Chile si Columbia - au anuntat miercuri o "alianta" impotriva inflatiei pentru a facilita schimburile comerciale intre tari aflate intr-o zona in care integrarea economica ramane slaba,…

- Artistul Serban Gabrea a murit la varsta de 82 de ani. Era coautor, alaturi de Florin Ciubotaru, al marii tapiserii "Teatrul lumii" de la Teatrul National Ion Luca Caragiale din Bucurest.Uniunea Artiștilor Plastici din Romania anunța cu profund regret ca la data de 2 aprilie, la Bad Nauheim (Germania),…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers, sambata, la Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, scrie Hotnews . Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului roman a depus o coroana la ansamblul Memorialului…