Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 septembrie 2018, va avea loc vizita oficiala in Romania a prim-ministrului Republicii Slovace, Peter Pellegrini, la invitația prim-ministrului Viorica Dancila. Vizita se inscrie intr-o serie susținuta de contacte bilaterale la nivel inalt derulate in ultimii ani și are ca obiectiv principal…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi marti pe prim-ministrul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania, iar pe agenda discutiilor dintre cei doi se vor afla, printre altele, preluarea

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre subiecte de…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre…

- Intr-un interviu acordat cu generozitate unui post de televiziune proguvernamental, domnul Liviu Dragnea reușește sa ne sperie și sa ne dea vești bune, in același timp. Nici n-ar fi politicos sa ramanem indiferenți fața de discursul celui mai puternic om politic din Romania momentului, lider al principalului…

- Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, efectueaza marti o vizita oficiala in tara noastra, ocazie cu care va avea intalniri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, dar si cu prim-ministrul Viorica Dancila, informeaza agerpres. * Presedintele Klaus…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- „Maine voi pleca intr-o vizita in Lituania, urmata de o vizita in Estonia. Este foarte important sa vorbim cu guvernele acestor țari, avem pe agenda europeana dosare de interes major pentru toate statele europene și cred ca trebuie sa vedem lucrurile comune, sa susținem interesul Romaniei, sa vedem…