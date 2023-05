Preşedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului să reexamineze legea care reglementează măsurile pe piaţa energiei şi gazelor naturale „Legea supusa reexaminarii aproba, cu modificari si completari, masurile adoptate de Guvern in luna noiembrie 2022 in domeniul energiei, ca ajustare a unor masuri anterior adoptate, in luna martie 2022, si care vizau protectia clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, in contextul cresterii pretului pe pietele de energie electrica si gaze naturale la nivel international, precum si al efectelor provocate de aceste cresteri, tinand cont de prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis retrimite in Parlament legea care vizeaza piața de energie electrica și gaze. Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, legea privind aprobarea OUG nr. 153/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/2022 si modificarea OUG nr. 119/2022, acte…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, legea privind aprobarea OUG nr. 153/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/2022 si modificarea OUG nr. 119/2022, acte normative privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru completarea articolului 43 din Legea nr. 82 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.In situatii temeinic justificate, pana la aprobarea de catre Guvern a noului plan de management, dar nu mai mult de 6 luni,…

- Președintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei legea prin care Arhiepiscopia Sucevei și Radauților primește 20 de hectare de teren de la Stațiunea de Cercetari Agricole Suceava pentru construirea unui ansamblu arhiepiscopal pe motiv ca aceasta contravine unor norme și principii…

- Pe 4 martie, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta 152/2022 care prevede acordarea unei majorari salariale de pana la 50% personalului din institutiile si autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si…

- Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele membre, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin vot final, potrivit Profit.ro . “Se da astfel…

- Veniturile s-au dublat, la 13,67 miliarde lei (+122%), fata de 2021 (6,15 miliarde lei). Productia de gaze naturale estimata pentru anul 2022 a fost de 4,935 miliarde metri cubi, cu 92,60 milioane mc mai mica decat productia realizata in anul anterior (-1,84%). ”Cifra de afaceri preliminata pentru anul…