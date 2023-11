Stiri pe aceeasi tema

- „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19 noiembrie 2023, in urma invitatiei Presedintelui Republicii Unite Tanzania, Dr. Samia Solution Hassan”, a transmis Ministerul de Externe din Tanzania.Scopul vizitei este de a atrage mai multe investitii…

- In timpul unei vizite oficiale in Kenya, Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat la o expediție de safari in Parcul Național Nairobi. ”Astazi, secretarul de cabinet al Ministerului Turismului si Faunei Salbatice, Hon. Dr. Alfred Mutua, alaturi de directorul general al Kenya Wildlife…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a efectuat o vizita surpriza in SUA, legat de conflictul din Gaza, relateaza joi dpa, citand MAE de la Teheran.Vizitele inaltilor oficiali iranieni in Statele Unite, considerate dusman de moarte al republicii islamice, sunt un lucru rar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat de presedintele…

- Ministerul de Externe de la Varsovia a anuntat vineri, 15 septembrie, ca l-a concediat pe seful serviciului sau juridic si a anulat toate contractele de externalizare a cererilor de viza, pe fondul unui scandal tot mai mare privind migratia, care are loc cu o luna inainte de alegeri, relateaza News.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale chestorului-sef de politie Liviu Vasilescu din Ministerul Afacerilor Interne.Liviu Vasilescu a detinut functia de director general al DGA si anterior a fost sef al Politiei Romane. Seful statului a mai semnat…