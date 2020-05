Stiri pe aceeasi tema

- Dariga Nazarbaeva, fiica cea mare a fostului presedintele al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, a fost demisa din postul de sefa a Senatului, a doua functie in stat, au anuntat sambata autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, transmite AFP potrivit Agerpres. Presedintele Kasim-Jomart Tokaev,…

- Trump și-a facut publica decizia pe Twitter, dupa ce a declarat ca in curand va veni momentul ”redeschiderii” economiei in Statele Unite ale Americii. Președintele creeaza un nou grup de lucru pentru aceasta redeschidere. Citește și. Donald Trump, in doliu! Cel mai bun prieten al presedintelui…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a prelungit vineri pana la sfarsitul lunii aprilie starea de urgenta instituita pe teritoriul tarii de pe 16 martie, pentru a combate propagarea COVID-19, informeaza agentia de presa EFE. "Pe 15 aprilie expira decretul meu privind declararea starii de…

- Fiica fostului presedinte uzbec Islam Karimov, o vreme atotputernica inainte de a cadea in dizgratie si a fi apoi incarcerata, a primit miercuri o inasprire a pedepsei sale pana la peste 13 ani de inchisoare, informeaza AFP potrivit Agerpres. Gulnara Karimova, 47 de ani, fiica mai mare a presedintelui…

- Presedintele Kazahstanului a decretat duminica instituirea, timp de o luna, a starii de urgenta pentru a limita raspandirea coronavirusului in statul din Asia Centrala, unde opt cazuri au fost confirmate, informeaza AFP.Masura se aplica de luni, de la ora locala 08.00 (02.00 GMT), pana la…

- Cristiano Ronaldo a postat pe Twitter un videoclip in care apare alaturi de copii. Taticul Ronaldo demostreaza ca nu exista scuze pentru antrenament și iși realizeaza exercițiile cu fiica sa pe piept.

- Sugestia facuta de Ignazio La Russa, fost ministru al Apararii si in prezent vicepresedinte al Senatului italian, s-a dorit a fi o gluma. "Sa nu dati mana cu nimeni, contagierea e letala. Folositi salutul roman, este antiviral si antimicrobian", a scris Ignazio La Russa intr-un mesaj pe Twitter,…