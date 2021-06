Stiri pe aceeasi tema

- Steve Green, președintele juriului care a decis ca titlul de capitala culturala europeana sa ajunga la Timișoara, și nu la Cluj, a ajuns sa-și regrete decizia care a influențat decisiv rezultatul. Interventia acestuia vine in urma vesnicilor scandaluri din Timisoara pe marginea acestui proiect. Steve…

- Steve Green, președintele comisiei care a avut votul final, in campania de selectare a orașului ce va fi Capitala Culturala Europeana 2021, regreta decizia luata.Expertul britanic a inclinat decizia spre Timișoara, in detrimentul Clujului. Fostul președinte al Asociației Cluj Capitala Europeana 2021,…

- Titlul de Capitala Europeana a Culturii a fost caștigat de Timișoara in anul 2016 pentru 2021 și amanat pentru 2023 din cauza pandemiei de coronavirus. Din cauza slabei finanțari din partea autoritaților locale și centrale și a disensiunilor din cadrul Asociației Timișoara Capitala Culturala, proiectul…

- Tema concursului este „Cum iți imaginezi Casa de Cultura in Timișoara viitorului?”. Astfel, copiii sunt invitați sa-și imagineze cum ar trebui sa arate Casa de Cultura in 2023, cand orașul nostru va fi Capitala Europeana a Culturii.

- Fost ministru al Culturii in Guvernul Cioloș, Corina Șuteu ofera consultanța pentru Primaria Timișoarei, contractul fiind in valoare de 132.000 de lei, potrivit presei locale. Consultanța se va face pe o perioada de trei luni pentru proiectul Timisoara - Capitala Culturala Europeana 2023. Corina…

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a „agitat” apele ieri, subliniind intr-o conferința de presa ca Timișoara e in pericol sa piarda titlul de Capitala Europeana a Culturii. Astazi, intr-o intalnire programata din timp, in pregatirea vizitei de monitorizare care va avea loc in iunie, primarul Dominic…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica (PNL), a declarat, miercuri, ca Timisoara risca sa piarda titlul de Capitala Culturala Europeana (CCE) 2023, iar Comisia Europeana (CE) este ingrijorata si a convocat o sedinta de urgenta pe aceasta tema, pentru joi. Alin Nica este expert al CE…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…