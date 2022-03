Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va ateriza vineri, 24 martie, orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat Casa Alba, preluata de BBC și de Agerpres . Venind de la Bruxelles, Belgia, dupa…

- Presedintele american Joe Biden va vizita astazi orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat Casa Alba, transmite AFP. Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele…

- Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite va fi primit de presedintele polonez Andrzej Duda pe aeroportul acestui oras situat la doua ore si jumatate de Lvov, principalul oras din vestul Ucrainei.Liderul american va fi informat despre "raspunsul umanitar pentru…

- Astazi, la o luna de la izbucnirea razboiului in Ucraina, trei evenimente importante sunt pe agenda liderilor UE și, extrapoland, ai lumii: summitul extraordinar al NATO, G7 și Consiliul European. La toate, participa, in mod excepțional, și președintele SUA, Joe Biden. Tema acestor intalniri este razboiul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a ajuns miercuri noaptea la Bruxelles, sosind in Europa pentru o serie de intalniri cu mai mulți lideri mondiali, dar și la o reuniune extraordinara a NATO. Președintele american urmeaza sa participe joi la summituri importante ale țarilor NATO și G7. Scopul reuniunilor…

- Presedintele american Joe Biden pleaca miercuri spre Bruxelles, unde va discuta cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina și vor fi anunțate noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters. Biden va parasi Casa Alba la ora locala 08:40 (12:40 GMT) pentru o deplasare…

- Joe Biden le-ar fi spus liderilor NATO și UE ca SUA considera ca Vladimir Putin s-a deciz sa invadeze Ucraina, atac care s-ar putea întâmpla în urmatoarele zile, potrivit unor surse diplomatice, citate de The Guardian, AFP și BBC.Informația nu a fost confirmata oficial pâna…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…