Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi, toate pub-urile, barurile și restaurantele din Anglia se inchid la ora 22.00. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea coronavirusului. De asemenea, prin lege, servirea se va face doar la masa, potrivit BBC . Setul complet de masuri va fi stabilit de premierul Boris Johnson in…

- Numarul infectarilor zilnice cu coronavirus in Marea Britanie ar putea ajunge la 50.000 și numarul deceselor la peste 200 intr-o singura zi la jumatatea lunii octombrie, avertizeaza specialiștii in sanatate din Regat, relateaza Washington Post.Consultantulguvernului pe probleme științifice, Patrick…

- Situația din Marea Britanie este haotica, pe fondul pandemiei, potrivit Le Point. Sistemul de testare și monitorizare se afla in dificultate, deoarece cererea depașește de patru ori capacitatea laboratoarelor. 90% dintre cei testați nu obțin rezultatele in decurs de 24 de ore. Guvernul a recunoscut…

- Executivul de la Roma a decis in martie sa impuna un lockdown strict in intreaga țara, deși experții recomandasera ca masurile mai dure sa fie aplicate doar in nordul cel mai afectat de epidemia COVID, scrie publicația europeana Politico.Guvernul premierului italian Giuseppe Conte a decis sa ignore…

- Un înalt oficial al diplomației germane a îndemnat Regatul Unit sa dea dovada de “mai mult simt al realitații și de pragmatism” în negocierile pentru un acord post-Brexit, care sunt în pana în prezent, într-un interviu pentru AFP, scrie LA LIBRE BELGIQUE,…

- Adjunctul ministrului insarcinat cu Afaceri Europene Michael Roth deplange, in acest interviu, realizat marti prin videoconferinta la Berlin, faptul ca Guvernul lui Boris Johnson ”pare sa nu fie interesat sa discute mai mult probleme de securitate si politica extrena” cu UE, a carei presedintie semestriala…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri un pachet de legi menite sa combata mai eficient ''amenintarea'' reprezentata de Rusia, in urma unui raport ce sustine ca guvernul sau a ''subestimat'' riscurile rezultate din interferenta Rusiei, seful guvernului…

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…