- Presedintele israelian Isaac Herzog a fost vaccinat vineri cu a treia doza de vaccin impotriva covid-19, lansand astfel o campanie in Israel in favoarea unei a doua doze de rapel destinata persoanelor in varsta de peste 60de ani, relateaza AFP. ”Incepem campania de vaccinare a rapelului”,…

- Rafila a explicat ca, deși exista cazuri de infectare dupa vaccinare, acestea nu sunt severe.”In niciun caz nu ne vaccinam degeaba. Discuția este legata de posibilitatea ca infecția sa apara și la persoanele vaccinate. Formele grave și decesele sunt evitate in proporție de peste 90% prin vaccinare.…

- EMA a aprobat administrarea vaccinului Moderna pentru copiii care au peste 12 ani. Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-17 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu serul produs de Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca platforma…

- Israelul a început administrarea celei de-a treia doze de vaccin antiCOVID, pacienților cu un sistem imunitar slab. Demersul vine pe pe fondul creșterii cazurilor de infectare și raspândire a variantei Delta a noului coronavirus, potrivit AFP. Israel a fost una dintre primele țari…

- De Ziua Copilului, tinerii vor avea prioritate la vaccinarea anti-COVID-19 in toate centrele din țara. Momentan, doar cei peste 16 ani, dar Agenția Europeana a Medicamentului a autorizat, vineri, folosirea serului Pfizer – BioNTech și pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani. Cand ar putea…

- Valeriu Gheorghița a anunțat organizarea pe 31 mai și 1 iunie a primului maraton de vaccinare dedicat copiilor. Momentan, vaccinurile sunt autorizate pentru cei cu varsta de minimum 16 ani, dar maratonul ar putea sa fie destinat și celor cu varsta intre 12 și 15 ani daca pana atunci va veni o decizie…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…