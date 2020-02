Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a declarat miercuri, in fata a aproximativ 40 de lideri din intreaga lume, ca de ei depinde cum va arata viitorul si ca istoria trebuie lasata pe seama istoricilor, relateaza DPA, potrivit Agerpres."Intr-o perioada in care tot mai multi supravietuitori…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul italian Giuseppe Conte au indemnat luni la un armistitiu "durabil" in Libia, unde partile beligerante respecta de duminica un armistitiu ce urmeaza sa duca la un acord oficial negociat la Moscova, informeaza AFP si dpa. "Desfasuram eforturi…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat luni ”regretul profund” fata de ultimul anunt al Iranului cu privire la ridicarea oricarei limite in imbogatirea uraniului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Implementarea completa a acordului nuclear de catre toti este acum mai importanta…

- Militanti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, joi seara, un obuz care a cazut in sudul Israelului, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Times of Israel. Obuzul lansat din Fasia Gaza a cazut pe un camp din zona Sha'ar Hanegev, in sudul Israelului, a confirmat armata…

- Armata israeliana a asasinat marti, in Fasia Gaza, un comandat de rang inalt din cadrul gruparii plaestiniene Jihadul Islamic, care a replicat cu salve de obuze contra Israelului, unde mai multe orase erau in stare de alerta, alimentand temeri cu privire la o escaladare, relateaza AFP.Sirene…

- Benjamin Netanyahu, premierul in functie al Israelului, a cerut joi intensificarea presiunilor internationale asupra Iranului, acuzand regimul de la Teheran ca incearca sa fabrice arme atomice, informeaza site-ul Ynetnews.com, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noul ministru al Muncii, anunț devastator…

