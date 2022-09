Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a refuzat sa mai acorde la New York un interviu deja agreat cu CNN, deoarece jurnalista care urma sa-l intervieveze nu a fost de acord sa poarte val, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jurnalista CNN Christiane Amanpour a refuzat sa poarte un val in timpul interviului cu președintele Iranului, Ebrahim Raisi. Gestul ei a dus la anularea interviului fața in fața cu șeful statului iranian.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a afirmat, joi, ca moartea Mahsa Amini, care a dus la proteste violente in Iran, va face obiectul unei anchete. Raisi a denuntat totodata ipocrizia puterilor occidentale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In timp ce in tara sa continua protestele violente, dupa moartea unei tinere arestate de politia de moravuri, presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, acuza Occidentul de aplicarea unor standarde diferite privind drepturile femeilor. Pe strazile din Iran se

- Acuzații grave sunt aduse la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea, dupa ce o mamica gravida a fost lasata sa aștepte ore in șir, pana ce copilul i-a murit in pantece. O tanara gravida in 39 de saptamani a fost diagnosticata cu urgența la naștere, urmand ca mai apoi sa fie internata și lasata sa…

- Moarte suspecta la spitalul din Galda de Jos: Sora unui pacient decedat in condiții incerte, contesta ancheta procurorilor Sora unui pacient decedat in condiții suspecte la Spitalul de Neuropsihiatrie Galda de Jos a contestat in instanța ancheta procurorilor care se ocupa de caz. Acesta contesta durata…

- Premierul japonez Fumio Kishida a promis, la aniversarea capitularii Japoniei in cel de-al Doilea Razboi Mondial, ca nu va mai purta niciodata un razboi.Membrii cabinetului sau au marcat ziua prin vizite la un sanctuar controversat, acțiuni care vor starn

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a avertizat joi Washingtonul si pe aliatii acestuia din Orientul Mijlociu cu privire la orice tentativa de destabilizare in regiune, dupa incheierea unui parteneriat strategic israeliano-american care sa contracareze Teheranul, informeaza AFP.