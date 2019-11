Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, si liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, revendica victoria autoritatilor asupra revoltelor recente din tara, declansate de cresterea pretului la benzina si potential soldate cu zeci de morti, acuzand inamicii straini ai Teheranului ca s-ar afla in spatele…

- Fortele de securitate afgane i-au eliminat pe militantii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Afganistan, a declarat marti presedintele Ashraf Ghani, la cateva ore dupa ce un schimb de detinuti cu insurgenti talibani a crescut speranta pentru reducerea violentelor in aceasta tara, relateaza Reuters.…

- Zeci de protestatari au fost raniti duminica in confruntari cu fortele de ordine care au tras gloante si gaze lacrimogene in centrul Bagdadului, devenit un camp de lupta, dar mobilizarea este inca in desfasurare, in ciuda riscului unei ''bai de sange'', potrivit Amnesty International, anunța AGERPRES.Miscarea…

- Daca se va dovedi ca atacurile din weekendul trecut asupra a doua importante facilitati petroliere saudite au fost executate de pe teritoriul iranian, atunci Arabia Saudita va considera aceasta un act de razboi, a declarat sambata seara la postul CNN, citat de Reuters, ministrul de stat saudit pentru…

- Agenti ai fortelor de ordine au intervenit, sambata, pentru a dispersa grupuri diferite de protestatari care se confruntau, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Violente au izbucnit intr-un mall situat in zona Kowloon Bay intre manifestanti pro-Beijing si protestatari.…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…