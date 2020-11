Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern care incepe la ora 19.00, in prezența președintelui Klaus Iohannis, se vor face o serie de „anunțuri legate de gestionarea pandemiei”, a declarat joi, la Antena 3, unul din consilierii premierului, Tanase Stamule. „Sunt de facut o serie de anunturi legate de gestionarea pandemiei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat marți seara lista tarilor cu risc epidemiologic. "Daca vom analiza lista tarilor de risc regasim SUA, Spania, Olanda, Belgia, Marea Britanie. Trebuie evaluata si evolutia noastra atat pe transmiterea comunitara, cat si pe intoarcerea…

- PSD acuza luni ca „Orban si gasca” lui ameninta din nou romanii cu restrictii, fara a le pasa ca milioane de cetateni sunt condamnati sa sufere. „Orban și gașca lui sunt izolați total de problemele reale ale romanilor, de la educație pana la locuri de munca! Dupa ce au scapat total de sub control pandemia,…

- "Cel mai probabil, cat e permis si acum la adunarile electorale: 100 de persoane in aer liber, cu distantare fizica, cu obligatia de a purta mascaldquo;. Guvernul se va reuni maine in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile.Premierul…

- Guvernul se reuneste astazi pentru a adopta o noua masura de relaxare a restrictiilor impuse de pandemie, aplicabila incepand cu data de 1 septembrie. E vorba de decizia privitoare la deschiderea activitatilor culturale in spatii inchise si reluarea activitatii restaurantelor si cafenelelor in interiorul…

- Dupa ce autoritațile au decis ca din 1 august terasele sa se inchida dupa ora 23.00, premierul Ludovic Orban a anunțat ca aceasta regula se va schimba. Programul teraselor se va prelungi cu inca o ora, respectiv pana la ora 24.00. Ludovic Orban a dezvaluit intr-o conferința de presa ca a primit mai…

- "Previziuni pot fi multe, in contextul in care nimeni din țara asta n-o sa respectam niște reguli și nu vom incetini acea transmitere comunitara, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper ca toți am ințeles ce inseamna acest moment, sper ca toți am ințeles ca a fost și o perioada in care a fost…

- Spania a fost exclusa de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. De asemenea, a fost luata decizia ca instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din zonele de risc epidemiologic ridicat sa se adopte prin Hotarare a Comitetului…