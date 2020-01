Klaus Iohannis efectueaza efectueaza zilele acestea o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a acestui forum dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism".

Seful statului si-a inceput marti vizita in Israel. El s-a intalnit, in marja participarii la forum, cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin, pe care l-a invitat sa efectueze anul acesta o vizita in Romania. Presedintele Statului Israel a acceptat aceasta invitatie.