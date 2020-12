Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni ca rezultatele alegerilor parlamentare arata ca nu exista un caștigator. El a adaugat ca partidele de centru dreapta au obținut peste 50% din voturi.

- Alegerile s-au terminat și putem trage primele concluzii : Va garantez ca fiecare vot va fi luat in considerare. Sa fim sinceri, participarea a fost redusa și sunt mulți romani care sunt pur și simplu nemulțumiți de partide, de clasa politica. E important sa analizam aceste lucruri. Motivele trebuie…

- Reprezentantii PSD afirma ca aceste alegeri parlamentare pot fi considerate "un referendum", iar presedintele Klaus Iohannis „trebuie sa inteleaga mesajul votului si sa asculte vointa romanilor”. „Altfel, mandatul lui si al oricarei formule guvernamentale formata de Orban si partidele de dreapta va…

- Este tensiune uriașa in randul liderilor PNL. Liberalii, care se considera caștigatorii alegerilor, vor discuta chiar astazi cu președintele Iohannis, anunța Antena3, citand surse politice. Intalnirea vine inainte de consultarile oficiale cu partidele, astfel incat carțile sa fie facute. Problema…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a declarat, duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-ului de la alegerile parlamentare, ca formatiunea pe care o reprezinta a avut un rezultat bun si nu va dori sa intre in nicio coalitie de guvernare, informeaza Agerpres."Este…

- Data alegerilor parlamentare a devenit un subiect disputat puternic de putere si opozitie.CCR a decis ca este constitutionala legea care permite Parlamentului sa stabileasca data alegerilor parlamentare. In plus, odata ce aceasta lege intra in vigoare, isi inceteaza efectele decizia Guvernului…