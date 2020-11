Preşedintele interimar al Peru Manuel Merino a demisionat Manuel Merino si-a anuntat duminica demisia "irevocabila" de la Presedintia Peru si a lansat un apel la "pace si unitate", un pas ce deschide calea pentru solutionarea crizei politice grave si profunde cu care se confrunta tara de cand a preluat puterea acum o saptamana, informeaza EFE.



Merino si-a anuntat demisia intr-un mesaj televizat adresat natiunii, la doar cateva minute dupa ce Congresul l-a indemnat sa demisioneze, solicitand totodata o sesiune plenara extraordinara pentru a gasi o solutie constitutionala la criza si a gasi un succesor al presedintelui demisionar.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

