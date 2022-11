Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat luni (14 noiembrie) ca i-a spus președintelui chinez Xi Jinping ca Statele Unite(SUA) iși vor spori poziția de securitate in Asia daca Beijingul nu va putea stapani programele de dezvoltare a armelor din Coreea de Nord. La o conferința de presa la Summitul…

- Indonezia, care prezideaza G20, a lansat duminica un fond pentru pregatirea in vederea viitoarelor pandemii, transmite Reuters. Presedintele indonezian Joko Widodo a apreciat insa ca fondurile alocate pana acum pentru monitorizare, cercetare si imbunatatirea accesului la vaccinuri sunt insuficiente.…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, un fond in valoare de 1,4 miliarde de dolari in vederea pregatirii pentru viitoarele pandemii, la care vor contribui 24 de tari, membre si non-membre G20. Aceasta decizie are ca scop ”evitarea unei pandemii” si ”pregatirea”…

- Indonezia, care prezideaza G20, a lansat, duminica, un fond pentru pregatirea in vederea viitoarelor pandemii, transmite Reuters. Presedintele indonezian, Joko Widodo, a apreciat insa ca fondurile alocate pana acum pentru monitorizare, cercetare si imbunatatirea accesului la vaccinuri sunt insuficiente.

- Vladimir Putin nu va participa la summitul G20, care va avea loc saptamana viitoare in Indonezia. Kremlinul vrea sa il protejeze pe presedintele rus de posibile tensiuni la nivel inalt privind invadarea Ucrainei, scrie Bloomberg. Putin va evita astfel potentialele confruntari cu liderii mondiali,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unui summit al Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), ca grupul ar trebui sa ia in considerare organizarea propriilor sale competitii sportive majore, relateaza Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat o noua doctrina de politica externa edificata in jurul conceptului "Lumea rusa", notiune pe care ideologii conservatori au folosit-o pentru a justifica interventia in afara tarii in sprijinul vorbitorilor de limba rusa, noteaza agenția Reuters citata de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat luni o noua doctrina de politica externa edificata in jurul conceptului "Lumea rusa", notiune pe care ideologii conservatori au folosit-o pentru a justifica interventia in afara tarii in sprijinul vorbitorilor de limba rusa, noteaza Reuters. Fii…