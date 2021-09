Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Jakarta l-a declarat joi pe presedintele indonezian Joko Widodo vinovat de neglijenta in fata poluarii care sufoca acest oras, capitala arhipelagului din sud-estul Asiei. Decizia reprezinta o victorie simbolica pentru aparatorii mediului, noteaza AFP.

- Președintele organizației județene Suceava a PNL și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a transmis de la Iași unde a participat la prezentarea moțiunii premierului Florin Cițu cu care va candida la președinția partidului la Congresul din 25 septembrie, un mesaj de unitate pe Moldova pentru a realiza…

- Președintele țarii a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetațeni cu ocazia sarbatorii naționale, marcata astazi. Maia Sandu a declarat ca iși dorește ca limba romana sa devina numitor comun pentru toți cetațenii țarii.

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. "Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Alianta Nord-Atlantica a estimat duminica ca este „mai urgenta ca niciodata” gasirea unei soluții politice la conflictul din Afganistan, în contextul în care talibanii sunt la porțile Kabulului, relateaza AFP.„Susținem eforturile afganilor pentru gasirea unei soluții…

- Marcel Ciolacu a afirmat, referindu-se la imaginile cu primarul din Sectorul 1, Clotilde Armand, care ar fi intrat in camera cu voturi in seara alegerilor, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa intervina pentru ca este in pericol democratia si sa faca sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii…

- Un barbat din Indonezia s-a deghizat in sotia sa pentru a putea urca la bordul unui avion de pe o ruta interna, in pofida faptului ca era infectat cu noul coronavirus, a anuntat vineri un reprezentant oficial, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Barbatul a folosit actele de identitate ale sotiei…

- Moldova a inceput sa se dezvolte activ dupa ce Fondul Monetar Internațional a plecat din republica. Despre acest lucru a declarat liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, ex-președintele țarii, Vladimir Voronin, in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" de la postul de televiziune "REN Moldova". "Cum…