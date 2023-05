Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier: Germania este de multa vreme de parere ca locul Romaniei este in Spatiul Schengen“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua o vizita de stat in Romania in perioada 24-26 mai, la invitația președintelui Klaus Iohannis. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile celor doi șefi de stat se vor axa pe dezvoltarea și aprofundarea cooperarii romano-germane in toate…

- Liderul companiei de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut vineri ca in Bahmut au loc "lupte grele" si a exclus apropiata capturare completa a acestui oras din estul Ucrainei, transmite EFE. CITESTE SI BREAKING NEWS M. Ciolacu: 'Sunt dispus sa discut cu liderii de sindicat din invațamant…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu vrea sa evite greva generala din sistemul de educație și le propune sindicaliștilor sa poarte discuții in acest weekend.„Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invațamant și sa facem impreuna toate eforturile necesare…

- ”Poziția Austriei nu s-a schimbat deloc. Libertatea de circulație in Uniunea Europeana va fi posibila doar in cazul unei protecții robuste a granițelor exterioare.Este o contradicție la cancelarul german: dorește eliminarea controalelor la frontiera dintre Romania și Ungaria, dar Germania controleaza…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen a fost principalul subiect pe care președintele Klaus Iohannis l-a discutat la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care susține adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea țarii noastre la spațiul de libera circulație in…

