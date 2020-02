Preşedintele FIFA nu exclude posibilitatea amânării de meciuri internaţionale din cauza coronavirusului "Sanatatea persoanelor este mai importanta decat orice meci de fotbal. De aceea trebuie sa examinam situatia si sa speram ca se va imbunatati. Daca meciuri trebuie amanate sau jucate fara spectatori, atunci asa va fi", a declarat Infantino, aflat la Belfast. El a mai spus ca nu exclude posibilitatea ca meciurile internationale prevazute in luna martie sa fie amanate. "Speram ca nu se va ajunge la asa ceva. Cred ca va fi greu sa impunem o interdicti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

