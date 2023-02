Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ungare de Fotbal (MLSZ), Sandor Csanyi, a declarat ca incearca sa obțina acceptarea simbolului Ungariei Mari și a drapelului arpadian de catre Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA). Intr-un interviu acordat in exclusivitate canalului de sport al televiziunii publice…

- Federația Maghiara de Fotbal (MLSZ) a anunțat interzicerea expunerii fularelor care prezinta harta „Ungariei Mari“, a informat postul de știri ungar Magyar Jelen, citat de Remix News . In noiembrie 2022, cinci vecini ai Ungariei l-au condamnat pe premierul maghiar Viktor Orban pentru purtarea fularului…

- Grupa A (SAMBATA 17.12.2022 interval orar 09.00 – 13.00 – Valea Calugareasca) A1 ACS Petrosport Ploiești A2 CSM Ploiești A3 ACS Școala de fotbal Toader II A4 AS Știința Albești I Joc 1 09.00 ACS Petrosport Ploiești – AS Șiinta Albești I Joc 2 09.40 ACS Școala de fotbal Toader II – C.S.M. Ploiești Joc…

- Nationala de fotbal a Argentinei s-a calificat in finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a invins, cu scorul de 3-0 (2-0), reprezentativa Croatiei, vicecampioana mondiala, in prima semifinala disputata pe Lusail Stadium din Al Daayen. Messi a deschis scorul din penalty (min. 34),…

- Presupusul caz de coruptie in favoarea Qatarului in care sunt implicati reprezentanti ai Parlamentului European „afecteaza grav reputatia” acestei institutii a UE, a declarat comisarul european al Economiei, italianul Paolo Gentiloni, duminica, potrivit AFP.In acest caz, un judecator belgian ancheteaza…

- Brazilia este in lacrimi! Echipa naționala a fost eliminata in duelul din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal, dupa un meci decis in urma loviturilor de departajare. Neymar este devastat. A transmis ca sunt șanse mici sa mai participe la un alt turneu final. A fost meciul in care atacantul l-a…

- Ioan Hora s-a despartit de echipa de fotbal FC Hermannstadt, a anuntat, miercuri seara, clubul sibian pe pagina sa de Facebook, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presa din Spania dezvaluie ce s-a intamplat la Doha, dupa Coreea de Sud - Brazilia, cand Samuel Eto'o (41 de ani) a fost filmat agresand un alt barbat. Legenda naționalei Camerunului și actualul președinte al Federației Cameruneze de Fotbal, e protagonistul unui scandal in Doha, dupa Eto'o a fost filmat…