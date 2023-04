Stiri pe aceeasi tema

- China poate "juca un rol major" pentru "a gasi o cale spre pace" in Ucraina, a spus miercuri președintele francez Emmanuel Macron la sosirea la Beijing, in prima sa vizita de stat in China din 2019.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat miercuri, la sosirea la Beijing, ca China poate „juca un rol major” pentru „a gasi o cale spre pace” in Ucraina, la inceputul unei vizite care are scopul de a reinnoda dialogul cu omologul sau chinez Xi Jinping, potrivit France Presse.

- China a anuntat joi ca armata sa este dispusa sa colaboreze cu armata rusa pentru a consolida comunicarea si coordonarea strategica, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, informeaza Reuters. Cele doua tari vor conlucra pentru a pune in aplicare initiativele de securitate…

- Parteneriatul Chinei cu Rusia are limite, in pofida retoricii contrare, iar Europa ar trebui sa salute orice tentativa a administratiei de la Beijing de a se distanța de razboiul Rusiei din Ucraina, a declarat vineri comisarul european pentru politica externa Josep Borrell, anunța Reuters, potrivit…

- Vizita de trei zile a președintelui chinez la Moscova nu pare sa aduca zambetul pe fața liderului de la Kremlin. Mai mult, un oficial ucrainean a declarat pentru CNN ca sunt in desfașurare discuții cu autoritațile de la Beijing pentru a organiza o convorbire intre Xi Jinping și

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina, transmit Reuters.

- Vizita președintelui chinez Xi Jinping in Rusia, programata pentru 20-22 martie, va fi o "vizita a pacii", China intenționeaza sa joace un rol constructiv in rezolvarea crizei din Ucraina. Despre acest lucru a declarat vineri purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. "Aceasta…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…