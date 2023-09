Stiri pe aceeasi tema

- O provincie din estul Chinei ofera cuplurilor o „recompensa” de 137 de dolari daca mireasa are 25 de ani sau mai puțin. Autoritațile au luat aceasta decizie pentru masura pentru a-i face pe tineri sa se casatoreasca, pe fondul ingrijorarii tot mai mari legate de scaderea ratei natalitații la nivel național,…

- O regiune din estul Chinei ofera cuplurilor casatorite o „recompensa” de 1.000 de yuani (137 de dolari) daca mireasa are varsta de 25 de ani sau mai puțin, aceasta fiind cea mai recenta dintr-o serie de masuri menite sa incurajeze tinerii sa se casatoreasca, pe fondul ingrijorarii crescande legate de…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a gratiat mai multi detinuti, intre care si pe proeminentul activist Ahmed Douma, o personalitate a opozitiei din Egipt, relateaza AFP si Reuters.Duma, exponent al revolutiei din 2011, ispasea din 2013 o pedeapsa de 15 ani de inchisoare dupa ce fusese acuzat…

- Trei copii, de 14, 11 și opt ani, au fost raniți, joi, intr-un accident rutier produs in Valcea. Șoferul, un barbat de 43 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un cap de pod.

- Liviu Varciu iși ține permanent fanii la curent cu tot ceea ce face. De data asta, prezentatorul TV le-a aratat imagini cu noul lui bolid de lux, e pare ca i-a adus cateva discuții in familie. In stilu-i caracteristic, acesta a anunțat ca se afla in prag de divorț.Liviu și Anda formeaza unul dintre…

- Vladimir Putin a fost lasat din nou sa aștepte intr-o camera pentru o intalnire bilaterala. De aceasta data, cel care l-a lasat sa aștepte pe dictator a fost președintele egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, care s-a intalnit cu Putin in cadrul summit-ului Rusia-Africa din zilele de 27 și 28 iulie, scrie…

- China nu va face niciun compromis privind Taiwanul, i-a declarat luni seful diplomatiei chineze, Wang Yi, – citat de AFP – secretarului de stat american, Antony Blinken, aflat in vizita la Beijing. Wang, cel mai inalt demnitar al Partidului Comunist Chinez in domeniul diplomatiei, a afirmat ca „trebuie…

- Un proiect de lege privind stimularea creșterii natalitații, sprijinirea copilului și a familiilor din țara noastra a fost depus la Senat de catre mai mulți parlamentari liberali. In document se precizeaza ca „statul roman are obligația de a promova și susține politici publice prin care sa incurajeze…