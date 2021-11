Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a pledat vineri, la Madrid, pentru aplicarea in tara sa a unui plan impotriva traficului de droguri finantat de SUA, dupa modelul "Planului Columbia", pentru care Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari, relateaza AFP. "Ecuadorul nu poate sa se descurce…

- Președintele CNSU, Valeriu Gheorghița, declara ca valurile viitoare de pandemie de COVID-19 vor fi mult mai lejere dat fiind ca vom avea un nivel de imunitate mult mai mare la in randurile populației. ”Valurile urmatoare vor avea un impact mult mai mic. La peste 70% persoane vaccinate la care se adauga…

- Mai mulți lideri, inclusiv premierul ceh, regele Iordaniei și președinții din Kenya și Ecuador, au ascuns active în companii offshore, în special în scopuri de evaziune fiscala, potrivit unei anchete publicate duminica de jurnaliștii de investigație ai Consorțiului Internațional (ICIJ),…

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a decretat miercuri seara “situatie exceptionala” in toate inchisorile din Ecuador. Decizia vine la o zi dupa confruntarile dintr-un penitenciar din sud-vestul tarii care s-au soldat cu peste 100 de morti. “Am decretat situatie exceptionala in intreg sistemul…

- Presedintele ecuadorian Guillermo Lasso a decretat miercuri seara „situatie exceptionala” in toate inchisorile din Ecuador, la o zi dupa confruntari intre bande rivale care s-au soldat cu peste 100 de morti intr-un penitenciar din sud-vestul tarii.

- Un grup de deținuți din Penitenciarul nr.3-Leova au fost incadrați la munca sezoniera in plantațiile de vița-de-vie. Despre asta anunța reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor intr-un comunicat de presa.

- "Am atacat Franta, am vizat populatia, civilii, dar nu a fost nimic personal", a declarat Salah Abdeslam, principalul acuzat in procesul atentatelor de la 13 noiembrie 2015, in deschiderea audierii sale de miercuri, de la Paris, relateaza AFP. "Scopul nu este de a infige din nou cutitul in rana,…

- Spania va plafona preturile gazelor naturale, va reduce taxele si va redirectiona profiturile companiei energetice, ca parte a pachetului de masuri menit sa scada preturile in crestere la utilitati, a anuntat luni premierul Pedro Sanchez, intr-un interviu acordat TVE, transmite Reuters. „Este inacceptabil…