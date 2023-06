Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea in Belarus a mercenarilor rusi din grupul Wagner, incurajata de Moscova dupa rebeliunea de sambata trecuta, este periculoasa pentru Polonia, a apreciat marti presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters. „Vedem ce se intampla, relocarea fortelor ruse, sub forma Grupului Wagner, in Belarus,…

- China si-a exprimat „sustinerea” fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a „stabiliza situatia” dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe, potrivit AFP si Reuters. MAE rus mai mentioneaza intr-o declaratie ca in acest context vice-ministrul…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile…

- Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor.…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri, 7 iunie, ca lanseaza o acțiune in justiție impotriva Poloniei din cauza crearii de catre aceasta a unui organism controversat care investigheaza „influența rusa” și care este considerat ca vizand opoziția, transmite agenția AFP. Anunțul privind procedura de infringement…