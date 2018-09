Stiri pe aceeasi tema

- "Am citit declaratia domnului presedinte Liviu Dragnea referitoare la existenta unui protocol secret intre SRTV si DNA si doresc sa mentionez urmatoarele:De cand am fost numita Presedinte Director General al SRTV nu am cunostinta despre existenta unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor…

- Presedintele director general al TVR , Doina Gradea, a revenit duminica in Capitala, de la Brașov, acolo unde era prezenta la Cerbul de Aur, pentru a verifica situația sesizata de Liviu Dragnea cu privire la existența unui protocol secret DNA- TVR, scrie Mediafax.Potrivit surselor citate,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca a fost informat ca ar exista un protocol intre DNA și TVR și ca, daca informația este reala, cineva din conducerea postului public ar trebui sa vorbeasca despre asta.Televiziunea publica il contrazice insa pe Dragnea, printr-un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democratii i-au cerut ”foarte ferm” lui Claudiu Manda sa analizeze ”cu celeritate”la Comisia de control SRI activitatea directorului Serviciului Roman de Informatii, Eduard Helvig, in legatura cu ultimul protocol semnat de acesta.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca a fost informat ca ar exista un protocol intre DNA și TVR și ca, daca informația este reala, cineva din conducerea postului public ar trebui sa vorbeasca despre asta."Am auzit ca este protocol intre DNA și TVR1. Vorbesc serios.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca a fost informat ca ar exista un protocol intre DNA si TVR si ca, daca informatia este reala, cineva din conducerea postului public ar trebui sa vorbeasca despre asta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca protocolul secret încheiat între SRI si Ministerul Dezvoltarii, de pe vremea când era ministru, vizeaza securitatea cibernetica, un astfel de document fiind încheiat cu toate ministerele.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca protocolul secret incheiat intre SRI și Ministerul Dezvoltarii, de pe vremea cand era ministru, vizeaza securitatea cibernetica, un astfel de document fiind incheiat cu toate ministerele."In primul rand este vorba de un protocol care se refera…