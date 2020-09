Dupa inceperea școlilor, acum este randul facultaților sa decida cum vor deschide noul an universitar in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, Consiliul Național al Rectorilor s-a intrunit weekendul trecut, la Brașov, unde au fost discutate masurile ce trebuie luate pentru ca universitațile sa se deschida in siguranța.

Intrebat care au fost cele mai importante concluzii ale discuției despre deschiderea noului an universitar, Sorin Cimpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, a raspuns: „Problemele sunt multiple. Specificul este foarte pronunțat in invațamantul universitar…