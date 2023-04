Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar trebui sa realizeze consolidarea bugetara nu pentru ca se afla in procedura de deficit excesiv, ci pentru a ne face viata mai usoara, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.

- “Razboiul continua si are implicatii foarte severe. Nu stim cand se va termina. Oricum se va termina, este clar ca, in sensul duratei si regimului de incetare a ostilitatilor, vom trai ani de razboi rece, de suplimentare a cheltuielilor pentru aparare, toate tarile din flancul estic fac asa ceva. Bugetul…

- Trebuie sa ajungem cu deficitul bugetar in preajma lui 3% in cațiva ani. Daca nu vom reuși in 2023 sa-l aducem in preajma lui 4,4%, macar sa fie sub 5%, iar in 2024 sa reușim sa mergem mai jos, a declarat Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal.

- O chestiune importanta este nivelul foarte scazut de venituri fiscale. In Romania, unde se traiește in minciuna și ipocrizie, exista printre macroeconomiști aceasta teza ca nu-i nevoie sa crești veniturile, ca e suficient sa taiem cheltuielile cu satarul ca sa realizam deficite mici, a spus joi Daniel…

- Codul fiscal din Romania ar trebui modificat in sensul in care sa obținem o echitate pentru contribuabili, in funcție de venituri, este de parere președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Iata opinia expertului cu privire la fiscalitatea romaneasca din momentul de fața și la scenariul ideal pe…

- Inflatia a ajuns intr-o zona de platou si de acum va urma declinul acesteia daca politicile monetare si bugetare vor fi corespunzatoare, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. „De ce atentia este mult mai orientata de pilda catre inflatie? Intrucat am asistat la o resurgenta puternica…

- Inflatia a ajuns intr-o zona de platou si de acum va urma declinul acesteia daca politicile monetare si bugetare vor fi corespunzatoare, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.

- In Romania avem o problema de distribuție a veniturilor, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. „Avem și un regim fiscal care este regresiv. Nu este corect pentru ca este regresiv. Cei care au venituri mai mici proporțional platesc mai mult. Se impune o schimbare a regimului fiscal…