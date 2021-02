Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a lansat un avertisment cu privire la campaniile de vaccinare care se desfașoara in prezent in UE. Charles Michel atrage atenția ca „saptamanile urmatoare vor fi dificile in ceea ce privește vaccinarea”. Conform AFP, președintele Consiliului European afirma ca situația epidemiologica actuala este dificila. Precizarile lui Charles Michel au fost facute dupa incheierea summitului cu liderii celor 27 de țari UE. „Dar as dori sa transmit un mesaj de optimism (…) Avem mijloacele necesare pentru a ne asigura ca UE joaca un rol cheie in (…) iesirea din…