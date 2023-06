Preşedintele Congo afirmă că Africa nu poate ignora conflictul din Ucraina Presedintele congolez Denis Sassou Nguesso a afirmat luni ca Africa nu poate "ramane tacuta" in fata conflictului din Ucraina, cu cateva zile inainte de o mediere a mai multor sefi de stat de pe continent la Kiev si Moscova, noteaza AFP, citat de Agerpres. "In fata unei astfel de tragedii, Africa nu poate ramane tacuta sau indiferenta", a declarat seful statului in cursul unui briefing de presa in marja unei vizite de stat la Abidjan, in Cote d'Ivoire. CITESTE SI Directorul general al AIEA viziteaza Kievul și centrala Zaporojie 03:35 6 Procurorul Ivan Gheșev a fost demis de catre Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

