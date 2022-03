Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a multumit joi Romaniei, in cursul unei vizite la Bucuresti, pentru solidaritatea manifestata in contextul conflictului din Ucraina prin primirea a aproape 150.000 de refugiati si prin gazduirea unui centru de distribuire a asistentei umanitare. „Va rog sa imi permiteti ca in primul rand sa transmit condoleante familiilor […] Articolul Președintele Comisiei Europene, vizita in Romania: „Infiintam impreuna cu Romania un centru de protectie civila pentru refugiați” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .