- Un nou echipament a fost donat de Asociatia Oamenilor de Afaceri Gorjeni (AOAG)-2017 pentru Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu. Acesta a fost montat astazi in cadrul laboratorului spitalului si ajuta la depistarea mai multor boli infectioase sau alergii.

- Florin Cițu a anunțat, in ședința de Guvern, ca programul IMM Invest merge foarte bine, iar peste 3.000 de intreprinderi mici și mijlocii au luat, deja, banii. In plus, ministrul de Finanțe a precizat ca Fondul de Investiții, marele vis al lui Liviu Dragnea, este pe cale sa prinda realitate. In urma…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca cea mai mare parte din Spitalul Judetean Suceava va fi organizat cu sectii non-Covid. Gheorghe Flutur a amintit ca inca de vineri a cerut Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava sa analizeze ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, astazi, ca activitatea spitalului județean Suceava va fi reorganizata in condițiile in care a scazut simțitor numarul pacienților cu noul coronavirus. Gheorghe Flutur a spus ca inca de vineri am cerut Comitetului Județean pentru…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat, astazi, intrunirea, in cel mai scurt timp, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava pentru a se analiza și stabili procedurile, pașii de urmat in vederea revenirii Spitalului Judetean de Urgența ,,Sfantul Ioan…

- Sursa citata arata ca a fost adoptata Hotararea nr. 17/11.05.2020 a CJSU, prin care s-a aprobat propunerea DSP Suceava de ridicare a masurii de carantinare a municipiului Suceava si a celor opt localitati. Hotararea CJSU Suceava si propunerea DSP Suceava a fost inaintata INSP spre avizare,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența propune autoritaților centrale ridicarea carantinei in Suceava și comunele limitrofe Membrii Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției din cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Suceava s-au intrunit astazi, intr-o ședința…

- Spitalul Județean de Urgența Suceava are de joi conducere civila, doctorul Anatolii Buzdugan fiind ales in functia de manager. In luna aprilie, spitalul a fost condus de o echipa militara, dupa ce unitatea a...