- Carțile de identitate electronice vor fi eliberate gratuit pana la sfarșitul acestui an, iar costul lor va fi suportat de stat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti va coordona implementarea unui proiect in valoare de aproximativ 3.800.000 euro privind crearea unui centru de competenta in domeniul adaptarii la schimbarile climatice, finantarea urmand sa fie asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta.…

- Guvernul Ciuca urmeaza sa adopte, miercuri, 28 decembrie, in ultima ședința din 2022, proiectele de lege privind modificarea Codului Penal, a Codului de procedura penala și a altor legi din domeniu. Proiectele vor fi ulterior trimise in Parlament, pentru adoptare. Modificarile vizeaza in principal…

- Primaria Municipiului Timisoara a depus cererea de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru proiectul de construire a unei noi maternitati in zona Balta Verde. Proiectul are autorizatie de construire si documentatia este pregatita pentru a fi lansata licitatia de…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța faptul ca Romania a transmis a doua cerere de plata din Planul Național de Redresare și Reziliența. In aceasta tranșa, țara noastra va beneficia de aproximativ 3,2 miliarde euro, sub forma de grant și imprumut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primaria Capitalei va achizitiona, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), 22 de troleibuze noi. Acestea, impreuna cu alte 100 de troleibuze aflate in procedura de achizitie, vor innoi parcul auto al STB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 616 noi investitii, in 455 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), anunta, miercuri, ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca solicita Guvernului sa desecretizeze toate documentele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), mentionand ca este oportuna si constituirea unei comisii de ancheta pentru ca "toata lumea" sa stie ce contine…