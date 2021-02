Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Laura Nureldin s-a dezlanțuit la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan. Aceasta acuza ca odata cu venirea lui Nicușor Dan la conducerea primariei situația s-a agravat și susține ca edilul se spala acum pe maini de promisiunile facute in campanie. Citește și: ALERTA la Ministerul…

- Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS) anunta sistarea serviciilor sale pentru persoanele vulnerabile din Bucuresti, din cauza lipsei de fonduri. "Din cauza lipsei de fonduri, echipa mobila ARAS, care a oferit timp de peste 20 de ani servicii de prevenire persoanelor cu vulnerabilitate crescuta, nu mai intervine…

- Campania de vaccinare incepe sa aiba probleme și in Romania, dupa ce la nivel european a aparut o criza a vaccinurilor. Potrivit Digi24, care citeaza surse din Ministerul Sanatații, toate persoanele sub 65 de ani, atat persoane cu boli cronice, cat și persoane care fac parte din categoriile esențiale,…

- Sase mari producatori auto, Ford, Subaru, Toyota, Volkswagen, Nissan si Fiat Chrysler Automobiles, au anuntat oprirea liniilor de asamblare din mai multe state din cauza lipsei cip-urilor si a semiconductorilor, scrie Reuters, citata de news.ro.

- Intreg județul Constanța a intrat din nou in zona roșie din cauza ratei de infectare. Aceasta a ajuns la 3,08 cazuri la mia de locuitori, cumulata la 14 zile, mai ridicata fața de ziua anterioara, cand a fost...

- Un accident de circulație s-a produs duminica dimineața pe strada Oasului.Incidentul de pe strada Oasului, de la intersectia cu str. Valea Fanatelor, s-a produs pe fondul lipsei de vizibilitate.Momentan nu se circula spre Chinteni, spun martorii pe grupul Info trafic jud. Cluj.

- In judetul Botosani sunt sute de batrani cu boli cronice care se plang ca risca sa moara cu zile. Traiesc in sate fara niciun fel de asistenta medicala, nu au bani sa mearga dupa medicamente la oras si nici nu are cine macar sa le elibereze retete compensate. Majoritatea au pensii sociale.