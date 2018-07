Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul HBO a fost blocat in China dupa ce cenzorii au interzis mentionarea numelui John Oliver pe platforma social media Weibo, in urma faptului ca prezentatorul TV l-a parodiat pe presedintele chinez Xi Jinping.

- John Oliver, gazda emisiunii "Last Week Tonight" de la HBO, a fost interzis pe populara platforma Weibo din China, dupa ce a facut glume pe seama presedintelui Xi Jinping, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Cunoscutul site chinez nu le mai permite utilizatorilor sa publice mesaje…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a salutat rezultatul "pozitiv" al summitului istoric SUA-Coreea de Nord, cu ocazia unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, aflat intr-o vizita de doua zile la Beijing, informeaza agentia Reuters, citand presa de stat din China si Coreea de Nord.

- Presedintele chinez, Xi Jinping, le-a cerut marti Coreei de Nord si Statelor Unite sa "concretizeze" rezultatele recentului summit de la Singapore, in cadrul unei intrevederi la Beijing cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. La randul sau, liderul nord-coreean a felicitat China…

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping pentru contributia sa la incheierea unui acord cu privire la denuclearizarea Coreei de Nord si a subliniat ca acest acord va fi si in avantajul Chinei, relateaza vineri Reuters, preia Agerpres.China este de departe…

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping pentru contributia sa la incheierea unui acord cu privire la denuclearizarea Coreei de Nord si a subliniat ca acest acord va fi si in avantajul Chinei, relateaza vineri Reuters. China este de departe cel mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezvaluit intr-un interviu pentru Corporatia Centrala de Radio si Televiziune, difuzat miercuri inaintea vizitei sale in China, cum a baut o data vodca de ziua sa de nastere cu seful statului chinez, Xi Jinping, potrivit mass-media ruse.

- Prima racheta realizata in China de un constructor privat a fost lansata cu succes, joi, de la o baza situata in nord-vestul tarii. Lansarea reprezinta cea mai recenta reusita inregistrata in cadrul ambitiosului program chinez de explorare a spatiului, informeaza Reuters. Inca de la alegerea sa in functie…