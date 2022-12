Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce țara sa a fost refuzata la Schengen, președintele Bulgariei este invitat la Viena, la celebrul concert de Anul Nou. Rumen Radev a anunțat ca va lua parte la interpretare in prima zi a anului viitor. Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena este cel mai popular concert de Anul…

- Consiliul șefilor de stat din UE nu a emis niciun document urmare sesizarii privind abuzul exercitat de Austria impotriva Romaniei. Nu este in sarcina nimanui o asemenea invocare daca reprezentantul de drept al Romaniei nu a facut-o. Deja inaintea deplasarii la CE președintele Iohannis și-a precizat…

- Președintele bulgar Rumen Radev a cerut, joi, inaintea inceperii discuțiilor din Consiliul European de la Bruxelles, unde se reunesc liderii de state UE, ca acestea sa includa țara sa in familia Schengen, transmite Politico.

- „Nu cred in comunicarea prin scrisori publice”, a spus Karner. Afirmația sa vine ca raspuns la scrisoarea deschisa trimisa in urma cu doua zile de omologul sau de la București, Lucian Bode. Mai mult, oficialul de la Viena a afirmat, intr-un interviu la postul PULS24, ca veto-ul primit de țara noastra…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Filip Petcu, managerul Muzeului Național de Arta din Timișoara, a anunțat ca a decis sa anuleze o expoziție programata pentru 2024, la Muzeului Național de Arta din Timișoara, in colaborare cu parteneri din Austria, dupa veto-ul Vienei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, informeaza Adevarul.„Urmare…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca, dupa votul din Consiliul JAI, ”nivelul relatiilor diplomatice cu Austria va scadea”, dar demersurile pentru intrarea in Schengen vor continua. Premierul a precizat ca a cerut chemarea ambasadorului roman din Viena și ca nivelul relațiilor diplomatice romano-austriece…