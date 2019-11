Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a anuntat marti prin intermediul retelelor de socializare retragerea din Partidul Social Liberal (PSL) si fondarea unui nou partid politic, relateaza Xinhua. "Astazi mi-am anuntat plecarea din PSL si inceputul crearii unui nou partid politic, Alianta pentru…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a anuntat marti prin intermediul retelelor de socializare retragerea din Partidul Social Liberal (PSL) si fondarea unui nou partid politic, relateaza Xinhua potrivit Agerpres. "Astazi mi-am anuntat plecarea din PSL si inceputul crearii unui nou partid politic,…

- "Presedintele a spus-o si acesta este adevarul. Aceasta femeie este intr-adevar urata", a declarat Paulo Guedes, nume important in guvernul brazilian, dupa comentariile recente ale presedintelui Bolsonaro la adresa sotiei lui Emmanuel Macron, care au provocat indignare atat in Franta, cat si in Brazilia.Exista…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a anulat din motive medicale participarea la un summit regional legat de incendiile din Amazonia, prevazut vineri in Columbia, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, Otavio Rego Barros.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro va fi supus in urmatoarele zile unei noi interventii chirugicale, a patra de cand a fost injunghiat in urma cu aproape un an, a transmis duminica presedintia, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Presedintele a fost supus unor examene medicale si va fi operat pentru…

- Bolsonaro a estimat de asemenea ca Europa "nu are de dat lectii" Braziliei asupra mediului, in conditiile in care el este de o saptamana sub o puternica presiune internationala din cauza incendiilor care distrug ample regiuni ale celei mai mari paduri tropicale din lume.Bolsonaro a anuntat…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o intalnire pentru a stabili o strategie comuna in vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Reuters, scrie Mediafax.De asemenea, Bolsonaro a acceptat ajutorul președintelui…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat marti ca este gata sa discute despre un ajutor din partea G7 pentru combaterea incendiilor in Amazonia doar dupa ce seful statului francez Emmanuel Macron "isi va retrage insultele", informeaza AFP. "Intai domnul Macron trebuie sa-si retraga insultele…