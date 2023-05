Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a refuzat pe președintele Rusiei care l-a invitat sa participe la Forumul Economic International din iunie, de la Sankt Petersburg. Lula a scris, intr-o postare pe Twitter, ca i-a multumit lui Putin pentru invitatie, dar a fost nevoit sa o refuze pentru ca „nu poate calatori in Rusia […] The post Președintele Braziliei l-a refuzat pe Vladimir Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .